Nagelsmann: Kein „Stress“ bei Müller – Süle-Entscheidung „okay“

Julian Nagelsmann sieht die Vertragssituation von Thomas Müller entspannt. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Trainer des FC Bayern: „Er spielt jedes Spiel und ist ein Gesicht des Vereins. Wir haben jetzt nicht den Stress, heute oder morgen den Vertrag zu verlängern.“

Und weiter: „Da er immer spielt, weiß er von meiner Seite aus, was seine Rolle im Kader ist.“ Müller ist noch bis 2023 gebunden. Der ‚Sport Bild‘ sagte der 32-jährige Offensivmann kürzlich: „Vom Verein ist noch niemand auf mich zugekommen. Was die Zukunft bringt, muss man also sehen.“

Nagelsmann hätte Süle „natürlich gerne behalten“

Die Zukunft von Niklas Süle ist unterdessen schon geklärt: Der 26-jährige Innenverteidiger wird im Sommer ablösefrei gehen. „Er hat mir seine Gründe gesagt und die werde ich hier nicht preisgeben. Es ist okay für mich, aber ich hätte ihn natürlich gerne behalten“, so Nagelsmann.

Der Coach konstatierte: „So ist dieser Sport, manchmal verlassen Spieler den Verein, die man eigentlich behalten wollte. Ich bin genauso gespannt wie ihr, wohin er im Sommer geht.“ Süle hat ein Faible für den englischen Fußball, aber auch dem FC Barcelona werden Chancen auf den Zuschlag zugerechnet.