„Bilbao ist mein Zuhause“: Williams über aktuelle Situation

Nico Williams denkt aktuell nicht über einen zukünftigen Wechsel nach. Der 22-jährige Flügelspieler von Athletic Bilbao erklärt im Interview mit der spanischen Tageszeitung ‚El Mundo‘: „Bilbao ist mein Zuhause, ich bin wirklich glücklich […] und ich möchte es hier genießen, ich möchte Athletic auf das beste Niveau bringen. Mein Traum ist das Europa League-Finale im San Mamés.“

„Ich denke jetzt nicht an meine Zukunft. Ich bin so glücklich, bei Athletic zu sein, die Fans sind auch glücklich“, so der EM-Finaltorschütze weiter, der im Sommer vor allem mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde. In La Liga gelang Williams in dieser Saison ein Tor in sieben Einsätzen, aktuell laboriert der junge Spanier an einer Hüftverletzung, die ihn auch für die Nations League-Partie gegen Dänemark (1:0) außer Gefecht setzte.