Neue Gespräche: Bayerns überraschendes Angebot an Davies

Bei Alphonso Davies bahnt sich nun doch mehr und mehr die Rolle rückwärts an. Zeichnete sich in den vergangenen Wochen und Monaten noch ab, dass der kanadische Linksverteidiger den FC Bayern in diesem Sommer verlässt, könnte die Zusammenarbeit jetzt doch weitergeführt werden.

Nachdem das Ultimatum der Münchner zur Vertragsverlängerung eigentlich seit geraumer Zeit abgelaufen war, wurde Davies erneut die Tür geöffnet. Nach Informationen der ‚Bild‘ haben neue Gespräche zwischen den Parteien stattgefunden. Spannend: Der deutsche Rekordmeister will Davies in puncto Gehalt nun entgegenkommen.

Dem Bericht zufolge signalisiert man an der Säbener Straße Bereitschaft, das ursprüngliche Angebot aufzubessern. Bayern will dem 23-Jährigen demzufolge mehr als 13 Millionen Euro jährlich bezahlen.

Verbleib dank Kompany?

Federführend ist der neue Cheftrainer Vincent Kompany, der als großer Davies-Fan gilt und den Spieler selbst sogar schon angerufen haben soll, um ihn von einem Verbleib zu überzeugen. In der Folge habe Sportvorstand Max Eberl die Verhandlungen mit der Spielerseite wieder aufgenommen – Kompany plant fest mit Davies.

Fakt ist aber auch: Der pfeilschnelle Linksfuß ist vertraglich nur noch bis 2025 gebunden. Scheitern die Verhandlungen, steht der Rekordmeister unter Verkaufsdruck. Da die Ablöseverhandlungen mit Real Madrid ins Stocken geraten sind, hätte man mit Theo Hernández (26/AC Mailand) einen Nachfolger bereits in der Hinterhand.