Grubbe kehrt nach Dänemark zurück

Gustav Grubbe bricht seine Zelte in Deutschland ab. Wie Odense BK offiziell bestätigt, wechselt der 19-Jährige von RB Leipzig zurück zu seinem dänischen Jugendklub und unterschreibt einen Vierjahresvertrag. Bei RB war der zentrale Mittelfeldspieler in den vergangenen drei Jahren in der U17 und U19 aktiv.

