Van Ginkel bleibt in Eindhoven

Die Leihen zur PSV Eindhoven haben für Marco van Ginkel ein Ende. Wie der niederländische Erstligist mitteilt, wird der 28-jährige Mittelfeldspieler festverpflichtet. Sein Arbeitspapier beim FC Chelsea läuft aus, dementsprechend wird keine Ablöse fällig. Zuvor war van Ginkel viermal von den Blues an die PSV verliehen worden. In 76 Pflichtspielen gelangen ihm 32 Treffer sowie elf Assists.

„Ich glaube, mittlerweile weiß jeder, dass ich mich bei der PSV zu Hause fühle“, wird der Niederländer in der Vereinsmitteilung zitiert, „PSV war immer gut zu mir. Der Verein hat mir bei meiner Genesung geholfen und der Kontakt zwischen mir und der PSV war immer eng, auch wenn ich nicht hier gespielt habe. Ich freue mich darauf, um die Meisterschaft zu kämpfen, mich für die Gruppenphase der Champions League zu qualifizieren und ein Zeichen für die talentierten Spieler in unserem Kader zu setzen.“

