Hertha: Daran hakt der Kenny-Deal

Hertha BSC fordert zwei Millionen Euro für Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny. Das berichtet die ‚Bild‘. Demzufolge stellt Sheffield United der Alten Dame allerdings nur 600.000 Euro Sockelablöse plus 600.000 Euro an Boni in Aussicht, die fällig wären, wenn der englische Zweitligist den Aufstieg schafft.

Kenny selbst würde den Hauptstadt-Klub gerne in Richtung Heimat verlassen. Mit Sheffield soll sich der 27-jährige Engländer schon über eine Anstellung bis 2028 einig. An die Hertha ist der frühere U-Nationalspieler vertraglich bis zum Sommer gebunden, sodass jetzt letztmalig die Möglichkeit besteht, noch eine Ablöse zu kassieren.