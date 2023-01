Chelsea holt auch Madueke

Der FC Chelsea hat Noni Madueke verpflichtet. Die Blues verkünden, dass der 20-Jährige einen bis 2030 datierten Vertrag unterschrieben hat, der per Vereinsoption um ein weiteres Jahr verlängert werden kann. Medienberichten zufolge fließen rund 40 Millionen Euro an die PSV Eindhoven.

Bei den Niederländern ist der Flügelspieler nach Cody Gakpo, den es zum FC Liverpool zog, der zweite große Abgang in der laufenden Transferperiode. Anders als der LFC-Neuzugang spielte Madueke bei der PSV in dieser Saison aber nur eine untergeordnete Rolle. Mehrere Monate fehlte er verletzt und stand seit seinem Comeback Ende Oktober in nur fünf Eredivisie-Spielen auf dem Platz. Dabei gelang ihm ein Tor.

Für Chelsea ist Madueke bereits der sechste Winter-Neuzugang – und der vierte für die Offensive. Insgesamt gaben die Blues in dieser Saison fast 500 Millionen Euro für Transfers aus.