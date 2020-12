Barca: Tusquets gibt Koeman vorläufige Jobgarantie

Carles Tusquets, Interimspräsident des FC Barcelona, hat Trainer Ronald Koeman eine Jobgarantie ausgesprochen. Gegenüber der ‚as‘ stellt der 69-Jährige klar, dass der niederländische Coach fest im Sattel sitzt. Koeman mache einen guten Job und habe deshalb seine „volle Unterstützung“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ändern könnte sich die Situation aus Sicht von Koeman jedoch bereits am 24. Januar. An diesem Tag findet bei den Blaugrana die Präsidentschaftswahl statt. In der Tabelle stehen die Katalanen aktuell auf dem fünften Tabellenplatz – zu wenig für die hohen Ansprüche. Tabellenführer Atlético Madrid hat bereits acht Zähler Vorsprung.