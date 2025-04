Köln: Uth-Verlängerung an Bedingung geknüpft

Bei einem Aufstieg des 1. FC Köln bleibt Mark Uth vorerst Teil des Kaders. Wie der ‚kicker‘ berichtet, verlängert sich der auslaufende Vertrag des 33-Jährigen in diesem Fall automatisch um ein weiteres Jahr bis 2026. Der Offensivmann ließ kürzlich allerdings offen, ob er seine Karriere über die Saison hinaus fortsetzen wird: „Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Erstmal will ich die nächsten drei, vier, fünf Wochen abwarten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Aufgrund zahlreicher Verletzungsprobleme konnte Uth in den vergangenen drei Jahren kaum spielen. Neben seinem körperlichen Zustand werden aber auch andere Faktoren über einen Verbleib entscheiden. Genaueres verrät der gebürtige Kölner nicht: „Steigen wir erstmal auf.“ In den letzten fünf Saisonspielen kann Uth dem FC dabei auch wieder auf dem Platz helfen. Im Kampf um den Aufstieg geht es für die Geißböcke am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) gegen Preußen Münster weiter.