Karriereende: So plant Uth

Mark Uth lässt offen, ob er seine Karriere über die Saison hinaus fortsetzt. Wie der Offensivspieler gegenüber dem ‚Geissblog‘ betont, steht eine Entscheidung in den kommenden Wochen an: „Über ein Karriereende habe ich noch nicht ganz entschieden – ich weiß es noch nicht genau. Erst mal will ich die nächsten drei, vier, fünf Wochen abwarten.“

Ein Wechsel zu einem anderen Verein schließt der 33-Jährige aus. Uth läuft seit 2021 für die Domstädter auf. Sein aktueller Vertrag läuft zum Saisonende aus, kann sich aber unter bestimmten Konditionen verlängern. In der laufenden Spielzeit kam der Linksfuß aufgrund von zahlreichen Verletzungsproblemen kaum zum Einsatz.