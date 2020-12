West Brom: Allardyce statt Bilic?

Das gestrige 1:1-Unentschieden gegen Manchester City kommt für Slaven Bilic wohl zu spät. Wie mehrere englische Medien übereinstimmend berichten, wird der Trainer von West Bromwich Albion ungeachtet der beachtlichen Punkteteilung gegen den sechsfachen englischen Meister am heutigen Mittwoch vor die Tür gesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

West Brom rangiert aktuell in der Premier League auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Anzeichen verdichten sich, dass Sam Allardyce mit der Rettung der Baggies beauftragt wird. So war der frühere England-Coach am heutigen Mittwochabend als Co-Kommentator bei ‚talkSPORT‘ geladen, sagte seinen Auftritt aber am Morgen kurzfristig ab.