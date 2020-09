Liverpool vor dem Start: Noch stärker mit Thiago?

Wer ist gekommen?

Zugänge: Neben zahlreichen Leih-Rückkehrern, darunter Loris Karius (26, Besiktas), steht für den FC Liverpool bislang nur ein Neuzugang zu Buche. Konstantinos Tsimikas (24) wurde für 13 Millionen Euro von Olympiakos Piräus losgeeist. Der Grieche soll als Backup für Linksverteidiger Andrew Robertson (26) fungieren.

Abgänge: Bislang steht der Meister mit einem Transferplus da. Der Verkauf von Innenverteidiger Dejan Lovren (31) an Zenit St. Petersburg brachte zwölf Millionen Euro ein, für Mittelfeldspieler Ovie Ejaria (22) kassierten die Reds rund vier Millionen vom FC Reading.

Was passiert noch?

Zugänge: Trainer Jürgen Klopp würde zu gerne Thiago (29, FC Bayern) in seinem Team sehen. Der Spielgestalter ist auch gegen den Ball besser als sein Ruf und würde somit gut ins aggressive Pressing des LFC passen. Zudem könnte Thiagos Kreativität die Meisterelf nochmal auf ein neues Niveau heben. Kommt der Spanier, ist der Kader komplett. Kostenpunkt: Rund 30 Millionen Euro.

Abgänge: Um Thiago in Zeiten der Coronakrise finanzieren zu können, will Liverpool zunächst Geld einnehmen. Georginio Wijnaldum (29) könnte es für rund 20 Millionen zum FC Barcelona ziehen. Zudem sind nahezu alle Rückkehrer Kandidaten für einen Verkauf oder eine erneute Leihe. Sturmhoffnung Rhian Brewster (20) könnte samt Rückkaufoption abgegeben werden.

Die Ziele

30 Jahre musste Liverpool auf den Meistertitel warten, ehe man die Trophäe letztlich vor leeren Rängen in die Höhe strecken musste. Keine Frage: Der Antrieb der Reds ist es nun, am Ende der Saison 2020/21 (wenn bis dahin möglich) auch vor Zuschauern den Titel feiern zu dürfen. Als Meister mit 18 Punkten Vorsprung geht Liverpool fraglos als Favorit in die neue Premier League-Saison. Und auch in der Champions League gehört man zu den ersten Anwärtern auf den Pott.

So könnte Liverpool spielen