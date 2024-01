FC Bayern: Dier günstiger als gedacht?

Der FC Bayern muss für Eric Dier offenbar weniger tief in die Tasche greifen als bisher angenommen. Wie ‚Sky‘ berichtet, gibt es in der Transfervereinbarung zwischen den Münchnern und Tottenham Hotspur keine Sockelablöse. Lediglich über leistungsbezogene Bonuszahlungen soll Geld von Bayern nach London fließen. Maximal 3,5 Millionen Euro werden so dem Pay-TV-Sender zufolge fällig.

Dier soll in Kürze einen bis zum Saisonende datierten Vertrag in München unterschreiben. Per Option kann dieser im Sommer um ein weiteres Jahr verlängert werden. Der 29-jährige Defensivspieler befindet sich bereits in der bayrischen Landeshauptstadt. Die offizielle Verkündung des Transfer wird voraussichtlich zeitnah erfolgen.