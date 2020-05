BVB gewinnt Rennen um Broschinski

Borussia Dortmund sichert sich mit Moritz Broschinski offenbar das nächste Offensivtalent. Wie die ‚Lausitzer Rundschau‘ aus dem Umfeld des 19-Jährigen erfahren hat, heuert dieser im Sommer beim BVB an. Der Vertrag des jungen Stürmers beim Regionalligisten Energie Cottbus läuft aus, eine Ablöse wird entsprechend nicht fällig.

Zuletzt hatte sich auch der VfL Wolfsburg gute Chancen auf eine Zukunft mit Broschinski ausgerechnet. Der Youngster soll in Dortmund zunächst in der zweiten Mannschaft Fuß fassen. In Cottbus kommt Broschinski in dieser Saison in 23 Ligaspielen auf sechs Tore und acht Assists.