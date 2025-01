Nach Tätlichkeit: Strafe für Vinicius steht

Nachdem Vinicius Junior am Wochenende einmal mehr die Nerven verloren hatte und dafür Rot sah, ist jetzt das Strafmaß bekannt. Wie die RFEF-Wettbewerbskommission entschied, muss der brasilianische Weltfußballer die kommenden beiden Ligaspiele gegen UD Las Palmas am Sonntag (19 Uhr) und die Woche danach bei Real Valladolid zuschauen. Beim 2:1-Erfolg gegen den FC Valencia hatte Vinicius Torhüter Stole Dimitrievski geschubst und wurde wegen der Tätlichkeit vom Platz gestellt.

Am morgigen Donnerstag (20 Uhr) im spanischen Supercup-Halbfinale steht der brasilianische Nationalspieler seinem Coach Carlo Ancelotti gegen den RCD Mallorca aber zur Verfügung. Der 24-Jährige ist in dieser Saison unersetzlich für die Königlichen, in 22 Einsätzen kommt er bereits auf 13 Tore und neun Vorlagen.