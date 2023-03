Reunion mit Tuchel: Mount schielt auf Bayern-Wechsel

Ein Transfer von Mason Mount könnte teurer werden als bisher angenommen. ‚The Athletic‘ zufolge taxiert der FC Chelsea den Wert des Offensivspielers auf knapp 80 Millionen Euro. Eine ziemlich hohe Summe, gerade wenn man bedenkt, dass der Rechtsfuß nur noch bis zum Sommer 2024 an die Londoner gebunden ist.

Anfang der Woche hatte die ‚Times‘ berichtet, dass die Blues durch einen Verkauf des 24-Jährigen mindestens 56 Millionen Euro einnehmen wollen. Das rege Interesse an dem englischen Nationalspieler könnte den Londonern im Ablösepoker allerdings in die Hände spielen.

Sowohl der FC Bayern als auch der FC Liverpool werden intensiv mit Mount in Verbindung gebracht. Laut einem Bericht des ‚Guardian‘ ist Mount an einer Reunion mit Thomas Tuchel bei den Münchnern interessiert. Tuchel habe immer „sehr positiv“ über seinen ehemaligen Schützling gesprochen.

Mount & Tuchel schätzen sich

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch ‚The Athletic‘. Dem Portal zufolge liebte es Tuchel, mit dem kreativen Mittelfeldspieler zusammenzuarbeiten. Gefühle, die auf Gegenseitigkeit beruhen. Sollte sich für den Trainer die Möglichkeit bieten, erneut mit Mount zu arbeiten, „wäre es erstaunlich, wenn er sie nicht wahrnehmen würde“.

Was einem Wiedersehen einen Strich durch die Rechnung machen könnte: ‚Sport1‘ zufolge genießt die Verpflichtung eines neuen Stürmers Priorität an der Säbener Straße. Zudem wolle sich Tuchel zunächst den bestehenden Kader anschauen. Der 49-Jährige plane noch keine Transfers.

Liverpool weiter im Rennen

Sollte sich eine Trennung im Sommer anbahnen, stünden auch die Reds Gewehr bei Fuß. Laut ‚The Atheltic‘ ist das Interesse von Klopp an Mount „ernst“. Der Klub habe bereits überlegt, was für einen Vertrag man dem Offensivmann vorlegen könne, um ihm einen Wechsel an die Anfield Road schmackhaft zu machen.

Auch der ‚Guardian‘ sieht Liverpool als Favorit im Rennen um die Unterschrift des Engländers. Der LFC denke, er habe gute Chancen, was eine Verpflichtung angeht. Weil der derzeitige Tabellensechste im Anschluss an die Saison seine Mittelfeldoptionen verbessern möchte, eine durchaus plausible Annahme.

Oder doch London?

Eine Entscheidung wird voraussichtlich noch einige Zeit auf sich warten lassen. ‚The Athletic‘ berichtet, dass es gegen Ende der laufenden Spielzeit noch einmal zu Gesprächen zwischen Mount und Chelsea kommen wird.

Ein Verbleib an der Stamford Bridge, an der er seit seiner Jugend spielt, genieße für Mount nach wie vor Priorität. Gleichwohl habe er zur Kenntnis genommen, dass die Verantwortlichen sich bei einem entsprechenden Angebot von ihm trennen würden, um nicht ins letzte Vertragsjahr zu gehen.

Bereits jetzt steht fest, dass Mount eine der spannendsten Personalien des kommenden Sommers werden wird. Dem 36-fachen Nationalspieler bieten sich zahlreiche Optionen und aus England ist zu vernehmen, dass auch Juventus Turin und Manchester United noch darauf hoffen, in den Poker um den Offensivmann eingreifen zu können.