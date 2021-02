Liverpool dominiert den Deadline Day | Real wartet auf Alaba

Messi ist sein Gehalt wert

Die Welle der Empörung über das aberwitzige Gehalt von Lionel Messi beim FC Barcelona schwappte bis nach Deutschland. Die spanische ‚Sport‘ legt nun mit neuen Zahlen nach, die Barça in einem völlig anderen wirtschaftlichen Licht erscheinen lassen sollen. Auf dem Titel der Sporttageszeitung prangt die Zahl 235.610.000 Euro. Diese Summe hat das spanische Wirtschaftsunternehmen Diagonal Inversiones berechnet. Hinter der Summe steckt der Betrag, den der katalanische Top-Klub in den vergangenen drei Spielzeiten dank Messi erwirtschaftet hat. Das Millionen-Gehalt ist dabei bereits abgezogen. Bei den Analysen sei aber gesagt, dass Diagonal Inversiones und dessen CEO Marc Ciria ein enger Partner der Blaugrana ist.

Real wartet auf Alaba

Wir bleiben in Spanien und blicken in die Hauptstadt. Nachdem der Wintertransfermarkt in der vergangenen Nacht seine Pforten schloss, öffnet die ‚Marca‘ bereits das Sommerfenster von Real Madrid. Die Madrider Tageszeitung berichtet, dass Karl-Heinz Rummenigge den Wechsel von David Alaba vom FC Bayern zu Real bestätigt hat. Schon länger steht fest, dass der Österreicher seinen im Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. „David hat sich entschlossen, etwas Neues auszuprobieren. Madrid ist ein großer Verein und man muss den Spieler verstehen“, soll der Bayern-Chef am gestrigen Montag erklärt haben. Wohlwollend kann man die vermeintliche Deutlichkeit der Rummenigge-Aussagen auf eine fehlerhafte Übersetzung schieben. Dass der Bayern-Funktionär aber auch unterstrich, „keine Kenntnis“ davon zu haben, „ob er (Alaba, Anm. d. Red.) sich mit Real Madrid geeinigt hat oder die Dinge gar schon weiter vorangeschritten sind“, verschweigt die spanische Zeitung geflissentlich.

Liverpool regiert den Deadline Day

Während in Madrid der gestrige Deadline Day ein Tag wie jeder andere war, herrschte beim FC Liverpool Hochbetrieb. Innerhalb von wenigen Stunden haben die Reds zwei Innenverteidiger unter Vertrag genommen und damit auf die Verletzungsmisere reagiert. Die ‚Times‘ macht die heutige Ausgabe damit auf, dass Ben Davies den Sprung von der Championship nach Anfield geschafft hat. Wenige Stunden später verkündete Liverpool die Ausleihe von Ozan Kabak von Schalke 04 bis zum Saisonende. Für den Daily Express war es „ein defensiver Sturm von Klopp“.