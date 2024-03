Rückkaufrecht: Die Zahlen zur Kozuki-Leihe

Der FC Schalke 04 hat sich ein Rückkaufrecht für Flügelspieler Soichiro Kozuki (23) gesichert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, besitzt Schalke einen entsprechenden Passus in Höhe von 800.000 Euro, sollte Górnik Zabrze die im Leihvertrag verankerte Kaufoption über 300.000 Euro ziehen. Kozuki ist noch bis zum Ende der laufenden Saison an Zabrze verliehen.

Der flinke Außenbahnspieler konnte sich im polnischen Oberhaus nach zunächst kürzeren Einsatzzeiten in den ersten zwei Partien mittlerweile akklimatisieren. Am Samstag beim 2:1-Sieg über Jagiellonia Bialystok stand der Japaner von Beginn an auf dem Platz.