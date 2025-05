„Toptalent“: Fürth holt Reich

Wie erwartet hat die Spielvereinigung Greuther Fürth Lukas Reich verpflichtet. Der 18-jährige Rechtsverteidiger kommt von 1860 München an den Ronhof. „Wir haben Lukas schon länger auf dem Zettel. Er ist eines der Toptalente in seinem Jahrgang, deshalb freuen wir uns sehr, dass er sich für den Weg hier bei uns entschieden hat“, so Sportdirektor Stephan Fürstner.

‚Sky‘ berichtet, dass das Kleeblatt rund eine halbe Million Euro nach Giesing überweist. Dort feierte Reich in dieser Saison seinen Durchbruch und kam auf 31 Partien in der Liga. „Mit seiner Mentalität und aggressiven Spielweise sind wir überzeugt, dass er viel Leidenschaft auf den Platz bringen wird“, sagt Trainer Thomas Kleine über Reich, der bei den Mittelfranken bis 2028 unterschreibt.