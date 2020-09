Doucouré wechselt zu den Toffees

Der FC Everton holt nach den Verpflichtungen von James Rodríguez und Allan den nächsten Mittelfeldspieler an Bord. Wie die Toffees offiziell verkünden, schließt sich Abdoulaye Doucouré dem Liverpooler Klub an und erhält einen Dreijahresvertrag. Für den 27-jährigen Franzosen fließen dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro Ablöse an den abgestiegenen FC Watford.

„Ich habe lange darauf gewartet, hierher zu kommen, und jetzt ist es geschehen, daher bin ich sehr glücklich. Ich hatte ein gewisses Interesse von anderen Klubs, aber von Anfang an, als Everton Interesse an mir zeigte, sagte ich meinem Agenten, er solle sich auf Everton konzentrieren“, freut sich Doucouré über seine neue Aufgabe.