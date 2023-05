Wolfsburg: Siersleben-Gespräche in Kürze

Die Zukunft von Tim Siersleben (23) dürfte sich zeitnah klären. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ finden in Kürze Gespräche zwischen dem VfL Wolfsburg und dem im zweiten Jahr an den 1. FC Heidenheim verliehenen Innenverteidiger statt. Die Tendenz gehe in Richtung Abschied.

Siersleben, dem in Person von Cédric Zesiger (24) ein weiterer Konkurrent vor die Nase gesetzt wurde, ist in Heidenheim Stammspieler. Der Tabellenzweite der zweiten Liga wiederum will Siersleben gerne halten. Sollte der Aufstieg gelingen, stehen die Chancen mit Blick auf den 2024 auslaufenden Vertrag sicherlich nicht schlecht.

