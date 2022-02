Mit Kostic & Co.: Roms 100-Millionen-Plan

Die AS Rom tut sich auch mit José Mourinho an der Seitenlinie schwer, die Ambitionen der Klubeigner um die Friedkin Group zu erfüllen. Aktuell rangieren die Römer mit 39 Punkten auf Rang sieben der Serie A. Im Vorjahr standen die Giallorossi noch fünf Zähler und drei Plätze besser da – dabei übertraf im vergangenen Transfersommer einzig allein Juventus Turin Romas Ausgaben von 125 Millionen Euro in neue Spieler.

Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ in ihrer heutigen Ausgabe berichtet, ist auch im kommenden Transferfenster ein Großangriff geplant. Ungeachtet potenzieller Transfereinnahmen wollen die amerikanischen Besitzer Mourinho ein Transferbudget von 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Drei Profis hat die Roma dabei besonders im Blick.

Die Abwehr soll künftig Innenverteidiger Marcos Senesi zusammenhalten. Der 24-jährige Argentinier steht noch bis 2023 bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag. Für die Mittelfeldzentrale ist nach wie vor Granit Xhaka (Vertrag bis 2024) die Wunschlösung von Mourinho. Der 29-jährige Schweizer ist ein Dauerthema in der Ewigen Stadt, das die Roma gerne im Sommer in ihrem Sinne abschließen will.

Zahltag für Frankfurt?

Das Trio komplettieren soll Filip Kostic. Bei Eintracht Frankfurt läuft der Vertrag des 29-jährigen Flankenexperten noch bis 2023. SGE-Sportvorstand Markus Krösche kündigte zuletzt an, dass man schauen werde, „ob es zu Verlängerungen kommt oder ob es im Sommer eine andere Lösung gibt.“ Bei einer prall gefüllten Transferkasse der Roma wäre der Bundesligist wohl nicht abgeneigt, noch eine stattliche Ablöse einzustreichen. Die Friedkin Group macht es möglich.