Drei-Ziele-Clásico | Arsenal eine „Thekenmannschaft“

Clásico vor der Tür

Am Mittwoch (20:00 Uhr) treffen Real Madrid und der FC Barcelona im spanischen Supercopa-Halbfinale aufeinander. Die ‚as‘ sieht die ewigen Rivalen derzeit in „zwei Welten“. Real führt La Liga an, Barça kriselt vor sich hin. Gerade das macht die Situation für die Katalanen aber besonders reizvoll. Die ‚Sport‘ sieht drei Ziele für den Clásico: Xavis erster Titel, die Negativserie gegen Real beenden sowie für einen Wendepunkt der Saison sorgen.

Viel Spott für Arsenal

Das Pokal-Aus beim Zweitligisten Nottingham Forest (0:1) bringt dem FC Arsenal eine Menge Spott ein. „Der Gunners-Crash“, titelt der ‚Telegraph‘. Die ‚Sun‘ bringt in Anlehnung an Trainer Arteta das Wortspiel „MikHell“ und der ‚Daily Mirror‘ schreibt angesichts der schneeweißen Arsenal-Sondertrikots schonungslos: „Arsenal sah aus wie Real Madrid, spielte aber wie eine Thekenmannschaft.“

Afrika-Cup eröffnet

Mit einem 2:1 gegen Burkina Faso eröffnete Gastgeber Kamerun gestern den Afrika-Cup. „Eine große Eröffnung“, sah der ‚Cameroon Tribun‘, dem auch die Zeremonie zum Start zusagte. Vincent Aboubakar ließ die 10.000 Fans im Stadion mit zwei Elfmetertoren jubeln. Das spätere Spiel gewann Kapverde mit 1:0 gegen Äthiopien.