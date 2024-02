Darmstadt bestätigt Polter-Transfer

Der SV Darmstadt hat Sebastian Polter unter Vertrag genommen. Dem Bundesliga-Schlusslicht schließt sich der 32-jährige Stürmer leihweise bis zum Saisonende an. An Zweitligist Schalke 04 ist Polter vertraglich noch bis 2025 gebunden. Laut Angaben der Königsblauen besitzt Darmstadt eine Kaufoption.

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht ist „froh, dass wir gemeinsam einen Spieler gefunden haben, der in unseren sportlichen und finanziellen Rahmen passt. In einem persönlichen Telefonat habe ich zudem gespürt, dass Sebastian Feuer und Flamme für die Aufgabe bei den Lilien ist. Mit seiner Physis und Statur ist er der klassische Zielstürmer, den wir unserem Kader zuführen wollten.“ Polter ist „glücklich, dass ich für Darmstadt auflaufen und wieder in der Bundesliga spielen darf. Ich werde alles daransetzen, der Mannschaft zu helfen und meine Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt einzubringen.“