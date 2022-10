Xavi: „Ich will niemals ein Problem für Barça sein“

Trotz des drohenden Aus‘ in der Champions League haut Xavi nicht in den Sack. Auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Clásico (16:15 Uhr) sagte der Trainer des FC Barcelona: „Ich bin nach wie vor positiv und optimistisch, was unser Projekt angeht. Ich werde weiter arbeiten und antreiben.“

Xavi fügte allerdings auch hinzu: „Ich will aber niemals ein Problem für Barcelona sein. Sollte das so sein, würde ich nach Hause gehen. Ich will eine Lösung für Barcelona sein, deshalb bin ich hier.“ In der Liga läuft es für die Katalanen gut. Punktgleich mit Real Madrid thront Barça an der Spitze.