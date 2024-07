Nketiah winkt Frankreich-Wechsel

Neben Mason Greenwood steht ein weiterer Engländer auf der Shortlist von Olympique Marseille. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato prüfen die Verantwortlichen des französischen Erstligisten derzeit die Möglichkeit, Eddie Nketiah vom FC Arsenal in die Ligue 1 zu holen.

Zwischen Nketiahs Berater und OM gab es auch schon erste Kontakte. Der 25-Jährige wäre grundsätzlich offen für einen Wechsel nach Frankreich. In der vergangenen Saison erzielte der Stürmer sechs Tore in 37 Pflichtspieleinsätzen für Arsenal. Ob die Gunners den Ergänzungsspieler abgeben wollen, wird sich noch zeigen. Derzeit befinden sich die Gespräche allerdings noch in einem frühen Stadium.