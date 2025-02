AC Milan: Pulisic vor der Unterschrift

Beim AC Mailand kann in Kürze die Vertragsverlängerung mit Topscorer Christian Pulisic gefeiert werden. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ steht die Einigung über einen bis 2028 datierten Vertrag mit Option auf ein weiteres Jahr kurz bevor. Das Gehalt des 26-Jährigen, der mit 21 Scorerpunkten in 34 Einsätzen in dieser Saison Milans bester Offensivspieler ist, soll auf fünf Millionen Euro pro Jahr angehoben werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Der Handschlag wird bald folgen“, schreibt die italienische Tageszeitung. Pulisic war im Sommer 2023 für rund 21 Millionen Euro vom FC Chelsea nach Mailand gekommen und hat sich mittlerweile zu einem unantastbaren Spieler der Rossoneri entwickelt. Zuletzt war jedoch davon die Rede, dass sich der US-Nationalspieler mit Trainer Sérgio Conceição überworfen hat. Gerüchte, die Pulisic zuletzt selbst öffentlich ausräumte: „Ich habe mich nie mit dem Trainer gestritten und ich habe nie darum gebeten, zu gehen. Ich fühle mich großartig bei Milan und möchte dieses Trikot weiterhin tragen.“