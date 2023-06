Nürnberg verpflichtet Okunuki

https://www.fcn.de/news/artikel/club-verpflichtet-neuen-fluegelstuermer/

Club verpflichtet neuen Flügelstürmer

Der 1. FC Nürnberg hat seinen nächsten Neuzugang: mit einem Anlauf von fast 10.000 Kilometern landete Kanji Okunuki am Freitagmorgen in seiner neuen Heimat Nürnberg. Der 23 Jahre alte Offensivspieler kommt vorbehaltlich des noch zu bestehenden Medizinchecks aus Japan von Omiya Ardija an den Valznerweiher. Er soll die Rückennummer 11 bekommen. In der vergangenen Saison war Okunuki an den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze, mit denen er Sechster wurde, ausgeliehen. Dabei brachte er es auf 26 Einsätze (4