Die FT-Topelf des 34. Spieltags

Spieler des Spieltags: Jamal Musiala

Erst in der 85. Minute wurde er eingewechselt und dennoch ist Jamal Musiala der große Held des letzten Spieltags. Wenige Zeigerumdrehungen nach Betreten des Kölner Rasens fasst sich der deutsche Nationalspieler ein Herz, schlenzt das Leder aus 16 Metern an Keeper Marvin Schwäbe vorbei ins lange Eck und krönt den FC Bayern damit denkbar knapp zum elften Mal in Folge zum Meister.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des Spieltags? Jamal Musiala Kevin Stöger Finn Dahmen Christopher Nkunku ein anderer Spieler

Die Ergebnisse im Überblick

Bochum - Leverkusen 3:0

BVB - Mainz 2:2

Gladbach - Augsburg 2:0

Eintracht - Freiburg 2:1

Köln - Bayern 1:2

Leipzig - Schalke 4:2

Union - Werder 1:0

Stuttgart - Hoffenheim 1:1

Wolfsburg - Hertha 1:2

Lese-Tipp

Gladbach verabschiedet Thuram

Die Abschlusstabelle