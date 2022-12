Sommer äußert sich zu Wechsel-Gerüchten

Yann Sommer hat sich erstmals zu den Gerüchten um seine sportliche Zukunft geäußert. Auf der Vereinshomepage von Borussia Mönchengladbach wird der 34-Jährige wie folgt zitiert: „Was meine vertragliche Situation und meine Zukunft angeht, gab es ja bereits vor der WM offene Gespräche mit dem Verein.“

Und weiter: „Diese werden wir in den kommenden Tagen wie vereinbart wieder aufnehmen.“ Der Schlussmann wurde in den vergangenen Wochen insbesondere mit dem FC Bayern und Manchester United in Verbindung gebracht. Zuletzt hatte ‚Sky‘ berichtet, Sommer sei „der Top-Kandidat, um Neuer zu ersetzen“.

