Mourinho schwärmt von RB-Abwehrstars

José Mourinho haben es fünf Profis von RB Leipzig besonders angetan. „Die Abwehr mit Klostermann, Upamecano und Halstenberg war fantastisch. Sie waren in jedem Zweikampf besser und hatten das Selbstvertrauen“, schwärmte The Special One nach der 0:3-Niederlage gegen die Sachsen und erklärte mit Blick auf die schwierige Personalsituation von Tottenham Hotspur: „Spieler wie Forsberg oder Poulsen würden zurzeit alle in meinem Team spielen.“

Sowohl bei der 0:1-Hinspielpleite als auch im Rückspiel war für die Spurs gegen RB nichts zu holen. Beim gestrigen 3:0-Erfolg des Bundesligisten stach Marcel Sabitzer mit einem Doppelpack als Matchwinner heraus. Forsberg besorgte den Endstand. Mourinho: „Das bessere Team hat gewonnen. Sie haben mit ganz viel Intensität, Kraft, Mentalität, Rhythmus und schnellen Gegenstößen gespielt.“