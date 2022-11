Kopenhagen - BVB: Terzic rotiert kräftig

Vor dem sportlich bedeutungslosen Champions League-Spiel beim FC Kopenhagen baut Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic seine Startelf kräftig um.

Der BVB ist bereits als Gruppenzweiter für das Achtelfinale qualifiziert und so kommt etwa Felix Passlack zu seinem ersten Startelfeinsatz in der laufenden Saison. Zudem erhält Anthony Modeste mal wieder eine Chance von Anfang an.

So startet der BVB