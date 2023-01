Inter sucht Skriniar-Ersatz: Kommt ein United-Verteidiger?

Bis zuletzt hat Inter Mailand alles dafür getan, um Milan Skriniar zu halten. Nun steht jedoch fest, dass der slowakische Innenverteidiger die Italiener zu Paris St. Germain verlassen wird. Als Ersatz könnte dafür ein Abwehrspieler von Manchester United nach Mailand kommen.

Die ‚Daily Mail‘ berichtet von einer Anfrage für Harry Maguire (29). Inter soll Interesse an einem Leihgeschäft bekunden. Maguire wolle aber bis zum Sommer warten, um seine Zukunft zu klären. Ebenso seien die Red Devils nicht daran interessiert, in der zweiten Saisonhälfte auf den Abwehrhünen zu verzichten.

Alternativen für Maguire

Ähnliche sieht es bei Victor Lindelöf aus. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, steht der 28-jährige Schwede ebenfalls auf der Liste der Nerazzurri. Während die Italiener Lindelöf zunächst ausleihen wollen, scheint Manchester United nur bei einem möglichen Transfer gesprächsbereit zu sein.

Lindelöf gehört unter Erik ten Hag nicht zu den Stammkräften, erhält aber regelmäßig Einsatzminuten. Wettbewerbsübergreifend kam der 28-jährige Schwede in der laufenden Saison in 15 Pflichtspielen zum Einsatz. Sollten sich Inter und United nicht auf einen Deal einigen können, hat Inter noch Tiago Djaló (22) vom OSC Lille auf dem Zettel, so der TV-Sender.