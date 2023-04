Kolo Muani zu den Bayern: Alles wartet auf Tuchel

Die Stürmer-Position ist eine neuralgische beim FC Bayern. Zwar gelingt es Eric-Maxim Choupo-Moting über weite Strecken, die von Robert Lewandowski hinterlassene Lücke zu schließen, allerdings ist der 34-Jährige selbstredend keine zukunftsträchtige Lösung.

Im Sommer – so der Wunsch an der Säbener Straße – soll ein neuer Mittelstürmer von internationalem Format kommen. Harry Kane (29) ist ein Kandidat, Randal Kolo Muani (24) ein weiterer. Die Spur zu dem sprint- und dribbelstarken Franzosen werde heißer, hieß es gestern. Und auch der Spieler selbst hege eine gewisse Affinität zum FC Bayern.

Tuchel gibt den Ausschlag

Letztlich, so berichten Christian Falk und Tobias Altschäffl im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘, wird es von Thomas Tuchels Einschätzung abhängen, ob der FC Bayern konkrete Schritte einleiten wird.

Klar ist: Deutlich günstiger als der potenzielle 100-Millionen-Transfer Kane dürfte Kolo Muani nicht werden. Schließlich werden auch die finanzstarken englischen Topklubs den Hut in den Ring werfen, wenn es Richtung Sommer konkret wird. Immerhin: Grundsätzlich ausschließen will man einen Deal in dieser Größenordnung auf Bayern-Seite nicht. „Es geht hier um zwei Aspekte: Können wir uns einen solchen Transfer leisten – und wollen wir uns einen solchen Transfer leisten? Grundsätzlich schließe ich im Leben nichts aus“, sagte Finanzvorstand Dr. Michael Diederich zuletzt.