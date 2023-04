FC Bayern: Fährte zu Kolo Muani immer heißer

„Wir werden uns natürlich hinsetzen und schauen, was wir auf dem Transfermarkt machen“, kündigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Anschluss an das gestrige DFB-Pokal-Aus gegen den SC Freiburg (1:2) an. Zuvor war er auf die Suche nach einem neuen Mittelstürmer angesprochen worden.

Bereits in der vergangenen Woche hatte ‚Sport1‘ berichtet, dass beim FC Bayern im Sommer die Verpflichtung eines weiteren Stürmers Priorität genießt. In diesem Kontext wurden die Namen Harry Kane (29/Tottenham Hotspur), Randal Kolo Muani (24/Eintracht Frankfurt) und Victor Osimhen (24/SSC Neapel) genannt.

Die Fährte zu Kolo Muani

Wenig später legte der Fernsehsender nach: Kolo Muani sei heiß auf einen Wechsel zu den Bayern. Offen sei jedoch, ob der Rekordmeister beim Franzosen in die Offensive gehen werde. Einem aktuellen Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge soll der Name zeitnah intern noch einmal diskutiert werden.

Zuvor hatte ausgerechnet das Springer-Magazin noch Zweifel gesät, sei man doch in München nicht vollends überzeugt vom Spielertyp Kolo Muani. Nun steht offenbar eine Neubewertung an. Auch, da man die Verletzungsanfälligkeit von Platzhirsch Eric Maxim Choupo-Moting (34) einkalkulieren muss.

Klar ist: Kolo Muani würde extrem teuer werden. Eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich steht im Raum. Zahlreiche andere Topklubs sind ebenfalls am Vize-Weltmeister dran. Sein Doppelpack im Pokal gegen Union Berlin (2:0) am gestrigen Dienstag hat Kolo Muani sicherlich nicht günstiger gemacht.