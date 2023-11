„Davies denkt in weiß“ | Frankreichs neuer Liebling

Bayern bei Davies chancenlos?

„Optimistischer denn je“ ist Real Madrid im Werben um Alphonso Davies, meldete das spanische Online-Medium ‚Relevo‘ am gestrigen Montag. Einen Tag später schließt sich mit der ‚Marca‘ Spaniens größte Sportzeitung der Berichterstattung an. „Davies denkt in weiß“ ist auf der Titelseite zu lesen. Ausführlicher: Der kanadische Linksverteidiger hat nicht vor, seinen 2025 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern zu verlängern, weil er seine Zukunft bei den Königlichen sieht.

Den Münchnern scheinen also die Felle im Davies-Poker davon zu schwimmen. Hat sich der Sprinter tatsächlich schon auf Real festgelegt? Zu verdenken wäre es ihm nicht. Andererseits hat der Rekordmeister noch reichlich Zeit und wohl auch das nötige Kleingeld, um den Sprinter mit einer saftigen Gehaltserhöhung von einem Verbleib zu überzeugen. Die nächsten Monate versprechen Spannung, so viel ist sicher.

Alle Augen auf den „kleinen Blauen“

Mit nicht minder großer Spannung erwartet man in Frankreich das Länderspiel-Debüt von Warren Zaïre-Emery, den neuen Stern am französischen Fußball-Himmel. Die Gerüchte aus dem vergangenen Sommer über einen Wechsel zu Borussia Dortmund sind schnell gealtert – seit Saisonstart spielt der erst 17-jährige Mittelfeldspieler bei Paris St. Germain wie ein ganz Großer und ist für Schwarz-Gelb inzwischen längst außer Reichweite.

Nun steht „Petit Blue“, der „kleine Blaue“, wie Zaïre-Emery von ‚L’Équipe‘ genannt wird, vor dem ersten Einsatz in der französischen A-Nationalmannschaft. Dass ihm genannte Sportzeitung vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar die Titelstory widmet und dafür gefühlt jeden seiner Schritte im Leistungszentrum von Clairefontaine verfolgt hat, lässt schon erahnen: Dieser Teenager ist nicht irgendein Neuling, sondern Frankreichs nächster Hoffnungsträger.