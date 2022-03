BVB: Rose hofft auf Guerreiro & Hummels

Marco Rose kann am Sonntag gegen den 1. FC Köln (19:30 Uhr) wohl wieder auf Raphaël Guerreiro und Mats Hummels zurückgreifen, die ihre Corona-Infektionen überstanden haben. „Rapha ist freigetestet. Wir müssen aber abwarten, wie das Abschlusstraining heute läuft. Wir brauchen heute noch den Tag, um zu gucken, wie es bei Mats und Rapha aussieht“, erklärte der Cheftrainer auf der heutigen Pressekonferenz.

Ein Fragezeichen prangt auch hinter dem Einsatz von Jude Bellingham, der am Mittwoch im Spiel gegen Mainz 05 am Kopf behandelt wurde, aber weiterspielen konnte. „Jude wird heute noch getestet, was der Kopf macht“, so Rose. Bei Erling Haaland, der in Mainz sein Verletzungscomeback feierte, könnte erneut ein Kurzeinsatz in der zweiten Halbzeit anstehen. Marco Reus ist hingegen nach wie vor krank und steht dem Cheftrainer nicht zur Verfügung.