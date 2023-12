Sevilla feuert Alonso

Diego Alonso ist nicht länger Trainer des FC Sevilla. Rund eine halbe Stunde nach Ende der gestrigen 0:3-Heimniederlage gegen den FC Getafe gaben die Andalusier die Trennung vom 48-jährigen Uruguayer bekannt.

Alonso hatte erst im Oktober übernommen, in 14 Spielen einen Schnitt von 0,79 Punkten eingefahren. In La Liga steht Sevilla auf einem enttäuschenden 16. Platz, in der Champions League schied man als Gruppenletzter aus.