Eintracht: Borré ab sofort günstiger?

Markus Krösche, Sport-Vorstand von Eintracht Frankfurt, hat sich zum möglichen Abgang von Rafael Borré (27) geäußert. „Es gibt mehrere Anfragen. Es liegt an Rafa, da jetzt die Richtung vorzugeben. Es macht Sinn, dass da zeitnah eine Entscheidung getroffen wird“, erklärt Krösche gegenüber der ‚Bild‘.

Zudem soll Frankfurt bereit sein, bei der Ablöseforderung von einer zweistelligen Millionensumme auf rund sieben Millionen Euro herunterzugehen. Zuletzt wurde Borré mit Olympique Lyon, Olympiakos Piräus und Klubs aus Südamerika in Verbindung gebracht. In der vergangenen Saison kam der kolumbianische Stürmer auf 32 Einsätze in der Bundesliga, diente aber meist als Ergänzungsspieler.