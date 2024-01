Bayern & BVB gehen leer aus: PSG schnappt sich Beraldo

Paris St. Germain rüstet sich für die Zukunft. Wie der französische Meister mitteilt, kommt Lucas Beraldo mit sofortiger Wirkung in die Hauptstadt. Dem Vernehmen nach fließen 20 Millionen Euro Ablöse an den FC São Paulo. Fünf weitere Millionen können per Bonuszahlung dazu kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich freue mich sehr, einem so ambitionierten Verein wie Paris St. Germain beizutreten. Dies ist ein wichtiger Schritt in meiner Karriere, der mir weiterhelfen wird. Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und meine ersten Schritte in diesem Trikot zu machen“, sagt der Abwehrmann.

Lese-Tipp

30-Millionen-Flop verlässt Monaco

Beraldo unterschreibt einen Vertrag bis 2028 und soll in Paris die Optionen im Abwehrzentrum erweitern. Der 20-Jährige spielt für Brasiliens U-Nationalteams und gilt im Land des Fußballs als große Hoffnung für die Zukunft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das sieht ganz offenbar auch PSG so – und war damit in Europa nicht allein. Denn zuletzt war durchgesickert, dass auch der FC Bayern und Borussia Dortmund Interesse an Beraldo hatten. Genau wie der FC Liverpool aus der Premier League.