HSV: Erneuter Kreuzbandriss bei Katterbach

Der Hamburger SV muss einige Monate auf Noah Katterbach verzichten. Wie der Zweitligist mitteilt, hat sich der 23-Jährige im Testspiel gegen den FC Steaua Bukarest (1:2) am vergangenen Freitag das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Es ist die zweite Kreuzbandverletzung des Linksverteidigers im HSV-Trikot.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im April 2023 hatte sich Katterbach als Leihspieler eine ähnliche Verletzung im linken Knie zugezogen und war in der Folge bis kurz vor Jahresende ausgefallen. In der Hinrunde stand Katterbach in zehn Pflichtspielen für die Rothosen auf dem Feld und steuerte dabei zwei Scorerpunkte bei. Der Kontrakt des Außenverteidigers in Hamburg läuft noch bis 2027.