West Ham arbeitet an Paquetá-Transfer

West Ham United arbeitet eifrig daran, Spielmacher Lucas Paquetá in die Premier League zu lotsen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, stehen die Hammers sowohl mit Olympique Lyon als auch mit dem Spieler selbst in fortgeschrittenen Gesprächen. West Ham bietet demnach 40 Millionen Euro an Ablöse für den 24-jährigen Brasilianer.

Paquetá steht seit einiger Zeit im Fokus zahlreicher Klubs aus England. Der FC Arsenal sowie Manchester City und Newcastle United befassten sich bereits mit dem offensiven Mittelfeldspieler. Nun wagt West Ham einen Vorstoß beim Linksfuß, der 2020 für 20 Millionen vom AC Mailand zu OL gewechselt war.