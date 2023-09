Durchbruch im Jovic-Poker

Der AC Mailand bedient sich auf den letzten Metern des Transferfensterns offenbar bei der Liga-Konkurrenz. Wie die Redaktion von Gianluca Di Marzio berichtet, hat sich Mittelstürmer Luka Jovic mit den Rossoneri auf ein Engagement geeinigt. Der 25-Jährige wird für ein Jahr auf Leihbasis vom AC Florenz an Bord geholt.

Jovic selbst soll sich bereits in Mailand befinden, um den Vertrag zu unterschreiben. In Kürze kann also mit einer offiziellen Verkündung gerechnet werden. Unter anderem Galatasaray, das an einem festen Transfer des serbischen Nationalspielers (30 Länderspiele) interessiert war, geht leer aus.