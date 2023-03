Pavard über Klubwechsel: „Ich habe nie gesagt…“

Im November nach einem möglichen Vereinswechsel gefragt zeigte sich Benjamin Pavard noch aufgeschlossen: „Ich habe nichts dagegen, ein neues Projekt anzugehen. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit“, so die Worte des Bayern-Verteidigers damals. Ein paar Monate später schlägt der 26-jährige Franzose ganz andere Töne an.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe nie gesagt, dass ich gehen möchte“, betont Pavard im Gespräch mit ‚Sport1‘. Ganz Unrecht hat er damit nicht, fallen seine Worte aus dem Herbst doch eher in die Kategorie Gedankenspiel. Trotzdem wird so mancher Klub das Zitat als Einladung zur Anfrage verstanden haben. Nicht zufällig bemühte sich Inter Mailand Ende Januar energisch um einen Transfer.

Lese-Tipp

Rechtsverteidiger-Kandidat: Bayern fertigt Scouting-Bericht an

„Ein gutes Zeichen“

„Ich weiß sehr gut“, fährt Pavard fort, „dass ich in einem sehr großen Verein bin, in dem alles hervorragend aufgestellt ist.“ Konkret nach Inters Angebot gefragt antwortet der Rechtsfuß: „Ich bin keiner, der mitten auf der Reise von Bord geht. Mein Ziel war es definitiv, beim FC Bayern zu bleiben.“ Stattdessen will er mit den Münchnern „noch so viele Titel wie möglich gewinnen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass ihn der Rekordmeister nicht gehen lassen wollte, wertet Pavard als „gutes Zeichen“ von „Vertrauen, das der Verein in mich hat“. Trotz diverser Nebenkriegsschauplätze habe er in den vergangenen Monaten „immer die Rückendeckung vom Verein“ gespürt.

Pavard und Nagelsmann – das passt

Entscheidend war vor allem das Vertrauen von Trainer Julian Nagelsmann, der zuletzt keine Gelegenheit ausgelassen hat, um Pavard zu loben. Nette Worte, die der Abwehrmann gerne erwidert:„ Natürlich freue ich mich, so etwas vom Trainer zu hören. Aber darauf werde ich mich nicht ausruhen.“ Nagelsmann sei „sehr offen. Wenn man mit ihm reden möchte und bei ihm an die Tür klopft, dann ist er immer für einen da.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell lässt der Bayern-Coach eine Dreikette spielen und seinen Vize-Weltmeister als rechten Innenverteidiger auflaufen. „Ich bin sehr zufrieden, weil er mir das Vertrauen auf einer Position schenkt, auf der ich mich am wohlsten fühle und wo ich meine Stärken am besten ausspielen kann“, freut sich Pavard. Kein Wunder, dass aktuell vieles für eine Verlängerung über das Vertragsende 2024 hinaus spricht.