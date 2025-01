Rekordtransfer? Reals galaktischer Abwehrplan

Die Klubbosse von Real Madrid möchten eine neue Ära einleiten – zumindest, was die Abwehrreihe betrifft. Denn um gleich drei königliche Transfers bemüht sich der Champions League-Rekordsieger.

Die defensiven Außenbahnen sollen künftig Alphonso Davies (24/FC Bayern) und Trent Alexander-Arnold (26/FC Liverpool) bekleiden. Die völlig unterschiedlich veranlagten Akteure sind jeweils nur noch bis zum Sommer an ihre Arbeitgeber vertraglich gebunden. Entsprechend wittert Real zwei Schnäppchen.

Rechtsverteidgier Alexander-Arnold würden die Madrilenen sogar gerne schon im Winter an Bord holen, beißen sich an den Reds aber, so ist zu vernehmen, die Zähne aus. Spätestens im Anschluss an die Saison wird der Engländer aber aller Voraussicht nach in Spanien aufschlagen, die Zukunft von Davies ist dagegen noch völlig offen.

Rekordablöse für Saliba?

Derweil feilscht das La Liga-Schwergewicht offenbar an der Verpflichtung eines neuen Abwehrchefs: William Saliba (23/FC Arsenal) soll künftig im weißen Trikot auflaufen. Doch die Gunners wären wohl nur bei einem astronomischen Angebot verkaufsbereit: Die ‚Sport‘ suggeriert, dass die Galaktischen mindestens 100 Millionen Euro für den französischen Innenverteidiger auf den Tisch legen müssten.

Gut für Real: Angeblich hat Saliba positive Signale in Bezug auf einen Madrid-Wechsel gesendet. Der 26-fache Nationalspieler soll Arsenal deshalb von einem Deal überzeugen. Dann würde der 1,92 Meter große Rechtsfuß wohl Josko Gvardiol (22) als teuersten Verteidiger der Geschichte ablösen, der 2023 für 90 Millionen Euro von RB Leipzig zu Manchester City gewechselt war.