Schalke: Kaminski will Klarheit

Marcin Kaminski will seine Zukunft bei Schalke 04 möglichst schnell geklärt wissen. Gegenüber der polnischen Zeitung ‚Meczyki‘ sagt der 31-jährige Innenverteidiger mit Blick auf seinen auslaufenden Vertrag: „Derzeit gibt es keine Gespräche. Der Klub wartet wohl ab, wie sich die Situation entwickelt.“

Schalke kämpft gegen den Abstieg aus der Bundesliga. Logischerweise sind viele Personalien an die Ligazugehörigkeit geknüpft. Kaminski weiß das, äußert aber auch: „Natürlich will ich nicht warten. Ich würde gerne vom Klub hören, was die Pläne sind. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl hier.“ Beim jüngsten 5:2-Sieg gegen Hertha BSC stand Kaminski erstmals seit dem ersten Spieltag wieder in der Startelf und erzielte prompt ein Freistoßtor zum Endstand.

