Favre-Entlassung: BVB war vorbereitet

Die Entscheidung bei Borussia Dortmund, den bisherigen Assistenten Edin Terzic als Interimstrainer für den am gestrigen Sonntag entlassenen Lucien Favre zu installieren, war keine Kurzschluss-Reaktion. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagt laut ‚Bild‘: „Wir haben Edin Terzic schon 2018 im Hinblick geholt, dass so was mal eintreffen kann. Wir trauen ihm die Aufgabe zu. Deshalb sind wir auch keine Blaupause von Bayern München, wo es mit Hansi Flick überragend funktioniert.“

Terzic wird zunächst bis zum Sommer bei den Schwarz-Gelben an der Seitenlinie stehen. Dass der 38-jährige Mendener danach von Borussia Mönchengladbachs Marco Rose abgelöst wird, der nach FT-Informationen die Wunschlösung auf der Dortmunder Trainerbank ist, ist aber offenbar nicht in Stein gemeißelt. „Fußball ist dynamisch. Wir haben uns jetzt erst einmal auf den 30.6. verständigt. Wir haben Optionen“, so Watzke.