Villarreal - United: So könnt ihr das Europa League-Finale live sehen

2:1 und 0:0 – so lauteten die Halbfinalergebnisse zwischen dem FC Villarreal und dem FC Arsenal. Obwohl es als Underdog in die Partien ging, erwies sich das gelbe U-Boot als zu stark für die Gunners und verhinderte so, dass in den Finals der zwei wichtigsten europäischen Wettbewerbe nur englische Teams aufeinandertreffen. Manchester United ließ der AS Rom unterdessen keine Chance. Schon nach dem 6:2-Erfolg im Hinspiel wusste man: Der Drops ist gelutscht.

Villarreal gegen United live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen dem FC Villarreal und Manchester United findet am Mittwoch, den 26. Mai statt. Der Anstoß im Stadion Miejski im polnischen Danzig erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Der Free TV-Sender RTL Nitro überträgt die Partie live und in voller Länge. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel kostenpflichtig über den online Streamingdienst DAZN sehen. Auch TVNOW, der kostenpflichtige Streamingdienst von RTL, zeigt das Spiel in voller Länge. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen den Spaniern und den Engländern weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.