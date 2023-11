Orban: „Brauche keine Ausstiegsklausel“

Vor einem Monat verlängerte Willi Orban bis 2027 bei RB Leipzig – lange abwägen musste der ungarische Innenverteidiger seine Entscheidung nicht. „Wir waren uns sehr schnell einig. Der Verein hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich hatte keine anderen Gedanken. Ich fühle mich hier wohl, ich brauche auch keine Ausstiegsklausel“, so Orban im Interview mit der ‚Sport Bild‘.

Der 31-Jährige betont: „Unsere Geschichte bei RB ist unglaublich. Vor acht Jahren bin ich gekommen, jetzt haben wir drei Titel gewonnen.“ Mit RB holte Orban zweimal den DFB-Pokal und einmal den Superpokal. Über seine langfristige Zukunft sagt der RB-Profi: „Ich traue meinem Körper schon sehr viel zu. Aber ich will auch nicht spielen, nur um noch zu spielen. Ich will schon meine ganze Karriere auf Topniveau agieren. Es ist schwer, so weit vorauszuplanen. Aber wenn Kevin Kampl bis fast 36 spielt, bekomme ich das auch hin.“