Chelsea: 100 Millionen und ein Spieler für Lukaku

Der FC Chelsea macht ernst. Der Champions League-Sieger hat es sich in den Kopf gesetzt, Romelu Lukaku zurück an die Stamford Bridge zu holen. ‚Sky Italia‘ zufolge haben die Blues nun ein Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro plus die Dienste von Linksverteidiger Marcos Alonso (30) abgegeben.

Bei Inter Mailand lässt man sich von diese schwindelerregenden Zahl aber nicht beeindrucken. Obwohl der italienische Meister auf Transfereinnahmen angewiesen ist, wurde die Offerte aus London postwendend abgelehnt.

Auch Lukaku selbst pocht nicht auf einen Wechsel. Der 28-jährige Belgier soll Chelsea trotz einer möglichen Gehaltserhöhung in England einen Korb gegeben haben. Probieren es die Blues nun noch einmal bei Erling Haaland (21) von Borussia Dortmund?